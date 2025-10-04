"ชูวิทย์" โพสต์ "ฮั้ว ส.ว. ตั้งเอง ชงเอง ตบเอง กินเอง"

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความระบุ
ฮั้ว ส.ว. ตั้งเอง ชงเอง ตบเอง กินเอง
บรรดาเจ้าหน้าที่ดีเอสไอทั้งหมด 17 รายชื่อ ถูกแต่งตั้งโดยรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ถอดด้าม
รับตำแหน่งไม่ถึง 7 วัน เซ็นออกคำสั่ง เลขที่ 194/2568 ตั้ง "คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม"
พบว่าดันเป็นพนักงานสอบสวนคดี "ฮั้ว ส.ว. และ เขากระโดง" ยกตัวอย่าง
รายชื่อที่ 3 นายภูชิตส์ กรรณสูต ผอ.ด้านตรวจสอบโทรศัพท์ (ดักฟังข้อมูลโทรศัพท์)
รายชื่อที่ 7 นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอาง อยู่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำคดีเขากระโดง และสนามบินขนงพระ
รายชื่อที่ 9 นายชยพล สายทวี ทำคดี “ฮั้ว ส.ว.” จังหวัดอยุธยา และอ่างทอง
ทั้งหมดตอนนี้กลับกลายเป็น "คณะทำงาน" ของรัฐมนตรียุติธรรม
ที่บังเอิญดันเอาคนสอบคดี ฮั้ว ส.ว.และ เขากระโดง ผู้กุมสำนวนคดี รู้ตื้นลึกหนาบาง มาเป็นคณะทำงานของตัวเอง
เพื่ออะไรมิทราบหรือครับ?
คดีความสุดพิสดารในการได้เป็น ส.ว. และ ตำนานเขากระโดง จะถูก “แทรกแซง” หรือไม่ ผมไม่กล้าแม้แต่จะคิด เพราะเห็นสื่อเขาบอก รัฐมนตรียุติธรรมสายบุรีรัมย์ เป็นตำรวจเติบโตที่ จ.บุรีรัมย์ มาตลอด
แล้วยังมีชื่อ คุณศุภชัย ใจสมุทร เพิ่งไปนั่งเป็น "โฆษกกระทรวงยุติธรรม" ให้สัมภาษณ์เรื่องเขากระโดงฉอดๆ ตั้งแต่วันแรกอีก
ชาวบ้านเขายิ่งระแวงสงสัย มันดูทะแม่งๆ อยู่นะ
คณะทำงานที่รัฐมนตรีตั้งมาอีกหลายคนที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีสำคัญ ก็เป็นคนของพรรคที่กำลังถูกสอบสวนอยู่ด้วย
หากผมเป็นสมัครพรรคพวกคนร้าย แล้วได้วาสนาไปคุมตำรวจ สั่งให้เอาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีของผมมาเป็น “คณะทำงาน” ของตัวเอง
เพื่อจะได้เห็นรายละเอียดของสำนวน จะไปวางแผนอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง หรือ พรรคพวกหรือไม่?
จะไม่ให้ประชาชนเขาสงสัยได้ไง?
วานสื่อไปถามรัฐมนตรียุติธรรม หรือนายกฯ ที อย่างนี้มันถือว่าเป็นการแทรกแซงไหม?
อย่าไปทำอะไรที่มันทำให้คนเขาชวนสงสัยเลย
ไหนๆ นายกฯ ก็ประกาศในวันแถลงนโยบายรัฐบาลว่า
"จะไม่แทรกแซงการทำงานของข้าราชการ และทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย"
เลยไม่รู้จะเชื่อท่านนายกฯ ดีไหม?
นี่แค่เริ่มงาน 7 วัน ก็แผลงฤทธิ์เสียแล้ว
