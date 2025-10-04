ผบ.ทบ.สั่งระดมกำลังพลช่วยผู้ประสบภัย "บัวลอย" พร้อมเตรียมรับมือ "แมตโม"

พ.ต.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงส่งหน่วยทหารในทุกภูมิภาคเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ "บัวลอย" ห้วงวันที่ 28 กันยายน 2568 – ปัจจุบัน เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน กองทัพบกได้ติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หลังออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรง "แมตโม" ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 5–7 ตุลาคมนี้
ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเน้นการบูรณาการการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน กองทัพบกได้ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง อาทิ
ภาคกลาง
– จ.ปทุมธานี กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเทศบาลตำบลสามโคกบรรจุทรายใส่กระสอบ 1,500 กระสอบ และเสริมแนวคันกั้นน้ำให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าท่วมโรงเรียนวัดสะแกและพื้นที่โดยรอบ ต.สามโคก อ.สามโคก และสนับสนุน อบต.บางโพธิ์เหนือ ทำการบรรจุทรายใส่กระสอบ 1,000 กระสอบ พร้อมวางเป็นแนวคันกั้นน้ำ ป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าท่วมบริเวณวัดบางนา ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อรองรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น และน้ำทะเลหนุนตามประกาศของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– จ.พระนครศรีอยุธยา กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ นำกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดทำสะพานชั่วคราวร่วมกับกำนัน ต.บ้านขล้อ จัดทำสะพานชั่วคราวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน เพื่อใช้สัญจรชั่วคราวจนกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ, กองพันทหารม้าที่ 24 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ ทำการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำ 1,000 กระสอบ เนื่องจากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล ขณะที่มณฑลทหารบกที่ 18 วางกระสอบทรายทำพนังกั้นน้ำบริเวณพระตำหนักสิริยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วางกระสอบทรายพร้อมติดตั้งพนังกั้นน้ำสแตนเลสและคลุมแผ่นพลาสติกเสริมการรั่วซึม บริเวณวัดไชยวัฒนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมพร้อมพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้น ป้องกันโบราณสถานที่สำคัญตามแผนเร่งด่วนของทางจังหวัด
ขณะที่กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่น้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ณ ชุมชนหมู่ 5 ต.บางไทร อ.บางไทร และกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ต.กระจิว อ.ภาชี เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหาย
– จ.อ่างทอง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 70 นาย แบ่งเป็น 4 ชุด เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านกรอกกระสอบทราย เสริมแนวคันดิน และตอกไม้ยูคาเป็นเสาเข็ม เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ต่อมาเมื่อเย็นวานนี้ (3 ต.ค.) กระสอบทรายที่กั้นมวลน้ำระหว่างพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กับ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เกิดการชำรุด ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.โผงเผง หน่วยทหารจึงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและเรือนจำกลางจังหวัดอ่างทอง เร่งนำกระสอบบิ๊กแบ็กมากั้นเสริมเพื่อชะลอมวลน้ำและลดความเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ภาคเหนือ
– จ.พิษณุโลก กองพลทหารราบที่ 4 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก บรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ในเมือง อ.เมือง
– จ.อุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 โดยชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารราบที่ 2 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในบ้านนากล่ำ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด ซึ่งในวันนี้ระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติ หน่วยได้ลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ถูกโคลนถล่ม รวมถึงสถานที่ราชการและตลาด ร่วมกับ อบต.น้ำไคร้ ตำรวจ ป่าไม้ กู้ภัยในพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
– จ.อุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22 จัดกำลังพลเข้ากางเต็นท์ที่พักเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ขนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ บริเวณชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ
– จ.ขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 โดยกองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารราบที่ 7 เข้าบรรจุกระสอบทรายทำพนังกั้นน้ำ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
– จ.อุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ช่วยขนย้ายสิ่งของและบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเอ่อล้นตลิ่ง ณ วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี
กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยืนยันความพร้อมของหน่วยทหารในทุกภูมิภาค เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุอย่างรอบด้าน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่ชีวิตปกติของประชาชนเป็นไปโดยเร็วและยั่งยืน