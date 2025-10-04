นายกฯ ยัน 6 ต.ค.นี้ เงินเยียวยาเหตุไม่สงบชายแดนทยอยโอนเข้ากระเป๋า

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการมอบเงินเยียวยาให้ประชาชน ว่า ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทุกครัวเรือนจะต้องได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบ เช่น การอพยพออกจากพื้นที่ ก็มีค่าเยียวยาให้เป็นรายครัวเรือน จำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือน
ทั้งนี้ เงินเยียวยาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีการขาดช่วงของการจัดสรรงบประมาณ เพราะไม่มีรัฐมนตรีเต็มรูปแบบ ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลของตนได้แถลงนโยบายไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งบรรจุเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ฉะนั้นในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ น่าจะเริ่มทยอยโอนให้กับประชาชนได้ โดยจะโอนผ่านบัญชีธนาคารให้ประชาชนที่ลงทะเบียน