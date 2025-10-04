เลื่อนประชุม RBC ไปกลางเดือน หลังกัมพูชายังไม่ตอบรับข้อเสนอฝ่ายไทย

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่ 4 ว่า เมื่อวานนี้เป็นการประชุมของการประชุมกองเลขานุการของฝ่ายไทย และกัมพูชา ซึ่งจะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดข้อเสนอกันอีกครั้ง โดยฝ่ายไทยมีการยื่นข้อเสนอให้กับฝ่ายกัมพูชา เช่น การถอนกำลังพล การเก็บกู้ทุ่นระเบิด ในพื้นที่ที่มีปัญหาการเผชิญหน้ากันอยู่ ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ลงตัว และฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้ตอบรับกลับมา จึงต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าน่าจะมีการเลื่อนประชุม RBC ออกไปประมาณกลางเดือนตุลาคม
ส่วนข้อเสนอจากฝ่ายกัมพูชานั้น พล.ท.วีรยุทธ ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่เห็น เนื่องจากจะมีการเสนอกันไปมาก็จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง ขณะที่ข้อเสนอฝ่ายไทยยืนยันเตรียมข้อมูลไว้แล้ว โดยจะมีต้องนำผลผลิตจากการประชุม GBC มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการประชุม RBC ทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการถอนอาวุธ แต่ในรายละเอียด ขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่ตัวเปเปอร์ที่ส่งไปส่งมากันอยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการของไทยและกัมพูชา
เมื่อถามถึงข้อตกลงเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้น จะมีการเสนอให้เก็บกู้ในโซนที่พบทุ่นระเบิดจำนวนมากอย่างไร พล.ท.วีรยุทธ กล่าวว่า ไทยต้องมีการกำหนดพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไทยเห็นว่า มีทุ่นระเบิดวางใหม่จากการสู้รบที่ผ่านมา ซึ่งการทำแผนเก็บกู้ทุนระเบิดจะต้องทำให้ละเอียด แผนเก็บกู้ทุนระเบิดเดิมก็ต้องมีการรื้อใหม่ เนื่องจากพบว่า มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ทับไปแล้ว ซึ่งจุดที่มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ก็ต้องมาดำเนินการสำรวจ และการให้ข้อมูล
ส่วนโซนที่พบทุ่นระเบิดวางใหม่จำนวนมาก พล.ท.วีรยุทธ เปิดเผยว่า ไล่มาตั้งแต่บริเวณช่องบก จ.อุบลราชธานี จนถึงบริเวณปราสาทตาเมือนตลอดแนว เพราะเป็นพื้นที่สู้รบกว่า 363 กิโลเมตร ระหว่างช่องบกจนถึงหลักเขตแดนที่ 8 ละหานทราย
เมื่อถามว่าหากการประชุมกองเลขานุการของฝ่ายไทย และกัมพูชาตกลงกันไม่ได้จะเลื่อนการประชุม RBC ออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือไม่ พล.ท.วีรยุทธ กล่าวว่า เป็นเรื่องทางเทคนิค แต่เราก็กำหนดไว้ว่า จะต้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะอาจจะถอนกำลังก็ต้องให้ชัดเจนว่าจะถอนอย่างไรวันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพภาคที่ 2 คิดว่าจะต้องมีข้อมูลและมีการปฏิบัติที่ที่ชัดเจน