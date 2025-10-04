ผู้ว่าฯ กทม.สั่งรื้ออาคาร สน.สามเสน - เลื่อนเปิดใช้ ถ.สามเสน ไม่มีกำหนด

วันนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงความคืบหน้ากรณีหลุมยุบบนถนนสามเสน หลังมีการประเมินพบว่าอาคาร สน.สามเสน มีความเสี่ยงจะทรุดตัว และไม่ปลอดภัย จากการตรวจสอบด้านเทคนิค และด้านวิศวกรรม หลังจากมีการถมทรายลงไป 3,000 ลูกบาศก์เมตร และลงเสาเข็มไปเพิ่มบางส่วน แต่ยังพบว่ายังมีดินไหลตัวลงเพิ่ม จึงจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารออก เพื่อลดอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยต้องรื้อถอนตัวอาคารบางส่วนออก
ส่วนขั้นตอนในวันนี้ ก่อนจะมีการรื้อตัวอาคารได้ให้เอารถที่ยังอยู่ในพื้นที่ สน. ออกทั้งหมด โดยจะเจาะกำแพงด้านหลังแล้วจึงย้ายรถออกไป ต่อมาในช่วงบ่าย จะให้ผู้รับเหมาและ รฟม.เข้าทำการรื้ออาคารทันที และเสริมความมั่นคงบริเวณดินด้านซ้ายมือของตัวอาคารไม่ให้ดินไหลและทรุดตัวเพิ่ม เพื่อเสริมความแข็งแรงของอุโมงค์ด้านล่าง ซึ่ง รฟม.จะเป็นผู้ดำเนินการอยู่ใต้ดิน
การรื้อถอนอาคาร จะเป็นการทยอยรื้ออาคารฝั่งทางขวาสุดก่อน และบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยจะใช้ระบบแขนหุ่นยนต์เข้าไปตัดแล้วก็ยกขึ้นรถเทรลเลอร์ออกไป โดยไม่ให้มีวัสดุตกลงไปกองหรือทับลงไปในบ่อ โดยจะเน้นความปลอดภัย ดูเรื่องความมั่นคงของอาคารและถนนเป็นหลัก ส่วนการจราจรบนถนนสามเสน อาจจะขยับเลื่อนให้เปิดใช้บริการจากเดิมวันที่ 9 ตุลาคมนี้ จะเลื่อนออกไปเล็กน้อย
ทั้งนี้ มีการสั่งการ 6 ประเด็น คือ 1. ให้นำรถออกจาก สน.สามเสน รวมประมาณ 30 คัน และเริ่มเจาะกำแพงด้านหลังอาคาร 2. เริ่มรื้อถอนอาคารบางส่วน โดยจะเริ่มส่วนขวาสุดที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อลดน้ำหนัก 3.เสริมความมั่นคงด้านฝั่งสามเสนที่ติดกับแยกวชิระ เพื่อไม่ให้ดินสไลด์ตัวเพิ่ม 4.เสริมความแข็งแรงของอุโมงค์ใต้ดินด้านล่าง 5.ติดตามประเมินความมั่นคงของแฟลตตำรวจ 6. ติดตามความมั่นคงของอาคาร รพ.วชิระ
สำหรับทั้ง 6 กระบวนการนี้ สามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ ส่วนกำหนดการแล้วเสร็จอาจจะคลาดเคลื่อน โดยยังไม่ได้ระบุวันและเวลา แต่เน้นว่าจะต้องยึดความปลอดภัยเป็นหลัก รวมทั้งจะต้องขยายเวลาในการเปิดผิวจราจรจากเดิมวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง การจราจรก็ไม่ได้วิกฤติมากเนื่องจากโรงเรียนปิดอยู่
ส่วนสาเหตุในการรื้อครั้งนี้ เป็นเพราะเริ่มแรกที่หลุมยุบทำให้ดินสไลด์ ส่งผลให้เสาต้นที่ 5 ของ สน.ชำรุด ซึ่งเป็นเสาหลักในการรับน้ำหนัก และดินสไลด์ทำให้มีความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มเติมมายังเสาที่ 3 ซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่คนงานนำเครื่องจักรไปถมทรายบริเวณใต้ สน.
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีมติสั่งรื้อตั้งแต่ข้างบนบางส่วนก่อนลงมา เพื่อให้ลดน้ำหนัก โดยวิธีการรื้อถอนจะแยกเป็นชิ้นๆ ใส่รถ และขนออกไปยังพื้นที่ที่รองรับไว้ จะไม่มีการเก็บวัสดุไว้ในพื้นที่เด็ดขาด แต่ก็ต้องใช้เวลาเพื่อความปลอดภัย แต่ตามหลักวิศวกรรมแล้ว ในอนาคตมีโอกาสรื้อทั้งอาคาร สน. เพราะตามอาคารนี้ถือเป็นอาคารใหม่ ความเสียหายที่บิดเบี้ยวไม่สามารถใช้งานต่อได้ งบประมาณในการซ่อมอาจจะมากกว่าที่ต้องสร้างใหม่
ส่วนอาคารอื่นๆ โดยรอบ พบว่าตอนนี้มีความปลอดภัย อย่างกรณีแฟลตตำรวจเก่าที่อยู่ด้านหลัง จากการตรวจสอบมีความปลอดภัย รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่เป็นอาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ รพ.วชิระ ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรก เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของอาคารพาณิชย์และแฟลตรวมทั้งอุโมงค์ใต้ดินจะต้องมีการมอนิเตอร์อยู่ตลอด
สำหรับหน้างานในเวลานี้ แม้จะมีฝนตกหนักลงมา ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้รองรับเพียงพอต่อการระบายน้ำ
ขณะที่นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ในเรื่องของข้อสรุปถึงสาเหตุความเสียหาย ยังไม่สามารถประเมินได้ หรือยังไม่มีมติใดๆ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งกู้สภาพผิวจราจร รวมถึงอาคารรอบข้างก่อน เพื่อไม่ให้ขยายวงกว้างไปกว่านี้
นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบติดตามอาคารข้าง ๆ สน.สามเสน และประเมินอาคารมีความปลอดภัยหรือไม่ และตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลวชิรพยาบาลอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปัจจุบัน จะไม่มีการขยับของทั้ง 2 อาคาร