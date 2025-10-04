นายกฯ สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการช่วยเหลือน้ำท่วม

พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศในฐานะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพายุ "บัวลอย" ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ และในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบลงมายังพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้น
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูง จึงได้สั่งการเข้าช่วยเหลือย่างเร่งด่วนที่สุด โดยมอบให้ กอ.รมน.ภาค 3 และ กอ.รมน.ภาค 1 ผ่านไปยัง รองผอ.รมน.จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประสานงานกับศูนย์ประสานงานร่วม บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในพื้นที่ที่เผชิญกับภาวะน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังสูง โดยได้ดำเนินการวางฐานเสาไฟฟ้า และติดตั้งแผ่นไม้ เพื่อใช้เป็นแนวบังคับทิศทางการไหลของน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่ลำคลองในพื้นที่เพื่อช่วยระบายและลดแรงดันน้ำริมตลิ่ง ป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อท่วมล้นเข้าพื้นที่ตอนใน พร้อมเร่งแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมประสานงานด้านการอพยพ พร้อมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
สำหรับการประสานงานร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางได้ดำเนินการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมล้นตลิ่ง พร้อมระดมพลังมวลชนในกลุ่มของ ทสปช. ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง
เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้ให้จัดเตรียมแผนรับมือพายุ "แมตโม" สำหรับการปฏิบัติในห้วงต่อไป จะดำเนินการบูรณาการและประสานงานเพื่อเฝ้าระวังพายุที่กำลังจะเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา แม้จะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยได้สั่งการให้ กอ.รมน. ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะประกาศแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา อีกทั้งการประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิง และประสานในการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว หากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนได้อย่างทันเวลา ให้มีการเฝ้าระวังจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์พายุและปริมาณน้ำฝนร่วมกับ ปภ.จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที
สำหรับแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้เตรียมแผนการฟื้นฟูเยียวยา โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหาย ทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
พล.ท.ธนาธิป ย้ำว่า กอ.รมน. ขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กอ.รมน. 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง