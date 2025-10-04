สหรัฐฯ เล็งออกเหรียญกษาปณ์รูป "ทรัมป์" ฉลองครบ 250 ปี ประกาศเอกราช

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์ราคา 1 ดอลลาร์ เป็นรูปของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี การประกาศเอกราช ในปีหน้า
ในแบบร่างเหรียญกษาปณ์ดังกล่าว เหรียญทั้งสองด้านเป็นรูปของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยด้านหนึ่งเป็นรูปใบหน้าด้านซ้ายของเขา ด้านบนเหรียญมีตัวอักษรคำว่า LIBERTY แปลว่า เสรีภาพ ด้านล่างมีคำว่า IN GOD WE TRUST แปลว่า เราเชื่อมั่นในพระเจ้า อันเป็นคำขวัญประจำชาติอย่างเป็นทางการ และตัวเลข 1776 - 2026 หมายถึงปีคริสต์ศักราชก่อตั้งประเทศสหรัฐฯ ในปี 1776 จนถึงครบรอบ 250 ปี ในปี 2026
ขณะที่อีกด้านหนึ่งของเหรียญจะเป็นรูปนายทรัมป์ ชูกำปั้นข้างขวา พื้นหลังเป็นรูปธงชาติสหรัฐฯ ด้านบนเป็นตัวอักษรคำว่า FIGHT FIGHT FIGHT ซึ่งเป็นคำพูดแรกที่ทรัมป์ เอ่ยออกมาทันทีที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ลอบสังหารระหว่างการปราศรัยหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ด้านล่างเหรียญมีคำว่า UNITED STATES OF AMERICA และคำว่า E PLURIBUS UNUM ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่า จากหลายกลายเป็นหนึ่ง อันเป็นคำขวัญประจำชาติดั้งเดิม
รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายในปี 2563 ให้กระทรวงคลังออกเหรียญกษาปณ์ราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการประกาศเอกราชครบ 250 ปี
อย่างไรก็ตาม โฆษกทำเนียบขาว ระบุว่า แบบร่างนี้ยังไม่ใช่แบบร่างสุดท้ายที่จะได้รับเลือกให้ผลิตเป็นเหรียณกษาปณ์ และไม่แน่ใจว่านายทรัมป์ ได้เห็นแบบร่างแล้วหรือไม่ แต่มั่นใจว่าเขาจะต้องชอบและถูกใจอย่างแน่นอน