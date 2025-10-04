เพื่อไทยเตรียมเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. สู้ศึกเลือกตั้ง

นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วันที่ 7 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป พรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดบ้านจัดกิจกรรมเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. ในชื่อ "ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย" เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และตามกรอบเวลาที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ว่าจะมีการยุบสภาอย่างช้าวันที่ 31 มกราคม 2569
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า นอกจากจะเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. ในเซตแรกแล้ว ในงานจะมีการกล่าวถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการจัดทัพทีมยุทธศาสตร์ เพื่อคัดเลือกผู้เสนอตัวในแต่ละโซนอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ สำคัญที่สุดจะมีการแสดงวิสัยทัศน์จากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะ "ยกเครื่องเพื่อไทย" เพื่อ "ยกเครื่องประเทศไทย" ในอนาคต
นายสรวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราทราบดีว่าที่ผ่านมามีคำวิจารณ์ทั้งบวกและลบส่งตรงถึงพรรคเพื่อไทย และคำวิจารณ์เหล่านั้นมาจากบุคคลภายนอกและคนในพรรค ซึ่งทีมงานพรรคเราน้อมรับและนำมาถอดบทเรียน ทำการบ้านกันภายใน และนำไปสู่ข้อสรุปบางอย่างเพื่อพัฒนาปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อให้พรรคเพื่อไทยยังเป็นตัวแทนและที่พึ่งที่หวังทางการเมืองของพี่น้องประชาชน จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนติดตาม ซึ่งจะมีไลฟ์ผ่านพรรคเพื่อไทยในวันและเวลาดังกล่าว