"เนวิน"เปิดสนามช้างฉลองวันเกิด 67 ปี สส.ภูมิใจไทย-พรรคร่วมฯ แห่ร่วมงานเพียบ

บรรยากาศที่สนามช้าง อารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปอย่างคึกคัก นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อดีตนักการเมือง ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 67 ปี
โดยนายเนวิน ได้ขี่รถจักรยานยนต์เวสป้าสีเหลือง เข้ามาบริเวณสถานที่จัดงานในเวลา 09.29 น. ก่อนจะเข้าสักการะพระศิวะบริเวณด้านหน้า พร้อมกับนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บุตรชาย นางสาวชิดชนก ชิดชอบ บุตรสาว นายชนน์ชนก ชิดชอบ บุตรชาย และนายโชติชนก ชิดชอบ บุตรชาย โดยภรรยาของนายเนวินเดินทางมาถึงก่อน นอกจากนี้ ยังมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น้องชายของนายเนวิน เข้าร่วมงานด้วย
ต่อมาเวลา 10.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณสถานที่จัดงาน โดยทันทีที่พบกับนายเนวิน นายเนวิน ได้สวมกอดนายอนุทิน
ก่อนจะเข้าสู่พิธีปะกำช้าง ซึ่งเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบสืบทอดมายาวนาน โดยมีคนในตระกูลชิดชอบเข้าร่วมในพิธี หลังจากนั้นบรรดาผู้ร่วมงานนำกล้วยน้ำว้ามาป้อนช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ
นอกจากนี้ มีพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ เพื่อขอพรจากหมอช้าง โดยหลังจากที่หมอช้างได้ผูกข้อมือให้นายเนวิน แล้วเสร็จ นายเนวิน ได้กวักมือเรียกให้นายอนุทิน มาผูกข้อมือ เพื่อให้มาเป็นนายกฯ 4 ปี ทั้งนี้ นายอนุทิน นั่งลงข้างๆ นายเนวิน จากนั้นครูปะกำทั้ง 3 คน ได้เรียงกันผูกข้อมือนายอนุทิน ซึ่งระหว่างนั้นนายเนวิน กล่าวว่า "ผูกให้เป็นนายกฯ 4 ปี ให้ชนะเลือกตั้ง ทำอะไรก็ให้บ้านเมืองสงบสุข" โดยระหว่างการผูกข้อมือ นายเนวิน ได้ประคองมือนายอนุทินให้หมอช้างผูกข้อมือตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานวันนี้มีคนใกล้ชิด คนดังจากหลากหลายวงการ นักการเมือง ทั้งแกนนำ และ สส.พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาร่วมงาน เช่น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีต สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลูกชายนายสันติ พร้อมพัฒน์
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำ สส. ในกลุ่มพรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางมาอย่างพร้อมเพรียง เช่น นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนพรรคกล้าธรรม นำโดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีรัฐมนตรีคนนอกเช่น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมงานด้วย
จากนั้น นายเนวิน และคณะ ได้ขึ้นไปทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านบนปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง เป็นการส่วนตัว โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
ขณะเดียวกัน ในงานดังกล่าวนายเนวิน ได้แจ้งงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิด แต่หากใครประสงค์จะร่วมทำบุญให้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์แทน