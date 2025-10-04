สนามบินมิวนิกถูกสั่งปิดครั้งที่สองในรอบ 24 ชม. หลังพบโดรนอีกใกล้รันเวย์

สนามบินมิวนิกของเยอรมนีปิดทำการช่วงเย็นวันศุกร์ (3 ต.ค.) เป็นครั้งที่สอง ในรอบไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังมีรายงานการพบโดรนใกล้พื้นที่รันเวย์ ส่งผลให้เที่ยวบินหลายเที่ยวต้องล่าช้าและเปลี่ยนเส้นทาง
โฆษกสนามบินระบุว่า หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินในวันนี้ ผู้โดยสารที่ติดค้างจะมีจำนวนมากกว่า 3,000 คน จากเมื่อวานนี้
ก่อนหน้านี้สนามบินมิวนิกก็ถูกปิดทำการหลายชั่วโมงในช่วงดึกของวันพฤหัสบดี และช่วงเช้ามืด หลังมีรายงานการพบโดรนที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งสร้างความวุ่นวายให้เที่ยวบินหลายสิบเที่ยว
ข้อมูลจาก Flightradar24 แสดงให้เห็นอย่างน้อยสองเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่มิวนิกต้องบินวนอยู่ห่างจากสนามบิน ขณะที่เว็บไซต์ของสนามบินรายงานว่ามีอย่างน้อย 10 เที่ยวบินที่จะมาถึง ถูกเปลี่ยนเส้นทางตั้งแต่เวลา 20.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศของเยอรมนีจำกัดการบินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและระงับการบินจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ตามแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของสนามบิน
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินยุโรปต้องเผชิญความวุ่นวายจากการพบโดรนซึ่งบางหน่วยงานกล่าวโทษรัสเซีย แต่ทางทำเนียบเครมลินปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านอเล็กซานเดอร์ โดบรินด์ท์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเยอรมนี ให้คำมั่นว่าจะเสนอร่างกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตำรวจสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทัพในการยิงโดรนลงได้