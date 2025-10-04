"สุชาติ"ลั่น! ผลักดันชาวกัมพูชา ขรก.ต้องบังคับใช้กฎหมายเต็มอัตราศึก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ว่า ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของป่าไม้ และตนได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อรักษาสิทธิ์ ให้รู้ว่าที่ดินที่เขามาอยู่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 โดยขั้นตอนต่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ป่าไม้จังหวัดอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งตนได้พบกับผู้ว่าฯ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง ก่อนยืนยันว่าเรื่องนี้ตนไม่ยอมอยู่แล้ว เพราะตนเป็นคนสั่งให้ไปปักป้ายแสดงสิทธิ์ ดำเนินคดีผู้บุกรุกทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด หากผิดกฎหมายอยู่ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นคนก็จะเอาพื้นที่ป่าไปอยู่ โดยเฉพาะเรามีเหตุปะทะอยู่เช่นนี้ ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เรายิ่งต้องแสดงสิทธิ์ ไม่เช่นนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่
เมื่อถามว่า ได้มีการเน้นย้ำหรือไม่ เนื่องจากจะครบกำหนดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ให้ชาวกัมพูชาย้ายออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน นายสุชาติ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผบ.ม.2 ได้มาพบตนที่กระทรวง ซึ่งตนได้บอกไปแล้วว่าเรื่องความมั่นคง มีการประกาศกฎอัยการศึก ให้ทางฝ่ายความมั่นคงว่ากันไป บังคับใช้ตามกฎหมาย ฝั่งตนเป็นผู้สนับสนุน แต่ขอเอากฎหมายของตนเป็นหลัก เราต้องเอาพื้นที่ของเราคืนแน่นอน เราไม่ยอมหรอกเรื่องนี้
นายสุชาติ ย้ำว่า อย่างไรก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย เพราะไม่เช่นนั้นจะผิดตามมาตรา 157 เพราะคนไทยเรายังบังคับใช้กฎหมาย แต่คนประเทศอื่นเราไม่บังคับใช้ แล้วเราจะอยู่ประเทศไทยอย่างไร ตนบอกข้าราชการว่าต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และเต็มอัตราศึก