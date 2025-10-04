เตรียมทุบ สน.สามเสน ชี้โครงสร้างเสียหาย เป็นอันตรายต่อการใช้งานในอนาคต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมหลุมยุบ บริเวณ สน.สามเสน ว่า หากตัวอาคารไม่มีความปลอดภัย ก็ต้องรื้อและสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของงาน กรมโยธาธิการ และองค์กรวิชาชีพทางสภาวิศวกรรมสถาน สภาวิศวกรจะไปตรวจโครงสร้าง เพราะมีเสาเข็มที่ขาด
เมื่อมองด้วยสายตาก็เห็นด้วย เพราะดูแล้วมันเริ่มหลุดจากศูนย์ เราคงไม่ปล่อยให้มีผู้คนเข้าไปทำงานในอาคารหลังนั้นอย่างแน่นอน เบื้องต้นได้คุยกับผู้ว่าฯ รฟม. และผู้รับจ้าง หน้างานเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องรื้ออาคารนั้นไปและสร้างใหม่ขึ้นมาในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ด้วยสภาพดินสไลด์ ดินมีความอ่อนตัว ตอนที่สไลด์มาตัดเข็มไปหลายต้น ตัวอาคารวัดความสมดุลหลุดศูนย์ และเป็นอาคารเล็ก เข็มด้านล่างไม่ได้เตรียมไว้เป็นเข็มฐานใหญ่เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ดีที่สุดคือสร้างใหม่ ซึ่งจะต้องมีการเริ่มทุบแล้ว จะต้องไปถามคนดำเนินงานอยู่
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมีความเห็นตรงกันว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นและโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะใช้งานในอนาคต ฉะนั้นแล้วการสร้างใหม่จึงเป็นแนวทางที่เห็นสมควรมากที่สุด ณ ขณะนี้
อย่างไรก็ตาม เรื่องของการรับผิดชอบส่วนของ รฟม. และผู้ก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ สน. เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบข้อบ่งชี้ของแฟลตตำรวจหลัง สน. ว่าจะต้องมีการทุบและสร้างใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นประเมินว่าอาคารที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนคืออาคาร สน. เท่านั้น
ด้าน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังรายงานจากตำรวจในพื้นที่ระบุว่า มีเสาเข็มหักเพิ่มเติมจาก 3 ต้น เป็น 4 ต้น ขณะนี้วิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหารือกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการรื้อถอนโดยเร่งด่วน โดยยึดเรื่องความปลอดภัย