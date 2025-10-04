"อนุทิน" โต้ข่าวย้ายปลัด มท. ระบุเมื่อวาน-วันนี้ก็อยู่ด้วยกัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยจะมีการปรับย้ายข้าราชการในช่วงนี้อย่างไร เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หันไปหานายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พร้อมกับระบุว่า "ท่านปลัดฯ ก็ยืนอยู่นี่"
เมื่อถามย้ำว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า จะมีการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี กล่าวสวนกลับว่า กระแสจากผู้สื่อข่าว ไม่ใช่กระแสข่าว และวันนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ เมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกัน
เมื่อถามต่อว่า ในช่วง 4 เดือนนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็เป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล และเพื่อความเหมาะสม เราก็จะพิจารณา แต่ถามแบบนี้ไม่ได้หรอก