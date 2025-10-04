เตือน! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระวังรถเร่ลวงให้ใช้สิทธิซื้อสินค้า-แลกของ

กรมบัญชีกลางออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ใช้สิทธิอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะร้านค้าประเภทรถเร่ที่ตระเวนขายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากตรวจพบพฤติกรรมหลอกลวงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนจำนวนมาก
ข้อมูลระบุว่า ร้านค้ารถเร่ดังกล่าวใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" รับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม โดยมักหลอกให้ผู้ซื้อนำบัตรประชาชนไปซื้อสินค้า หรือแลกเปลี่ยนของ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช ซึ่งทำให้ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิได้อีก เนื่องจากสิทธิถูกนำไปใช้ข้ามจังหวัด โดยเจ้าของสิทธิไม่ได้เป็นผู้ใช้เอง
กรมบัญชีกลางย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐว่า ห้ามมอบบัตรประชาชนให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด และควรใช้สิทธิกับร้านค้าที่มีป้าย "ร้านธงฟ้าประชารัฐ" ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบรายการการใช้สิทธิของตนเองเป็นประจำ
หากพบความผิดปกติในการใช้สิทธิ สามารถสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2109-2345 หรือ 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ