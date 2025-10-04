มทภ.1 ยื่นเงื่อนไขร่วมถก RBC กัมพูชาต้องส่งแผนอพยพประชาชนภายใน 7 ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ส่งเอกสารด่วนที่สุด ถึง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ของประเทศกัมพูชา โดยมีรายละเอียดระบุว่า
ตามที่ภูมิภาคทหารที่ 5 ได้กำหนดการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย (RBC) สมัยพิเศษ ด้าน ภูมิภาคทหารที่ 5 กับ กองทัพภาคที่ 1 ในห้วงวันที่ 10-13 ตุลาคม 2568 รวม 3 วัน โดยครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี พลโท แอก ซอมโอน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 และ เรียนเชิญ พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมร่วม นั้น
กองทัพภาคที่ 1 ขอให้ภูมิภาคทหารที่ 5 จัดทำแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และ บ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน 3 พื้นที่ โดยส่งแผนการอพยพฯ ให้กองทัพภาคที่ 1 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งเสนอในการประชุม RBC ในครั้งนี้ จึงจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พันตรี สรายุทธ์ จันทรประยงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ประสานงาน