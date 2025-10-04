นายกฯ ตรวจความคืบหน้าการซ่อมแซมหลุมยุบ ถ.สามเสน

เมื่อเวลา 22.00 น. วานนี้ (3 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุด บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา หลังเดินทางกลับจากไปตรวจราชการในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์
โดยนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าจากนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการถมปิดพื้นที่ โดยนำทรายลงหลุมยุบ หรือ Backfill และถมทรายต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบตัวขึ้นอีก ขณะเดียวกัน ยังได้พยายามกำหนดจุดเส้นศูนย์กลาง หรือ Center line ของอุโมงค์ด้วย
ทั้งนี้ นับจากนี้อีก 6 วัน คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ถนนสามเสนได้