ฟิลิปปินส์ปรับยอดเหยื่อแผ่นดินไหว เหลือเสียชีวิต 68 ราย เจ็บเพิ่มเป็น 559 ราย

สำนักข่าวซินหัว รายงานอ้างการเปิดเผยจากคณะกรรมการจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 6.9 ตามมาตราแมกนิจูด ในจังหวัดเซบู ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ เมื่อคืนวันอังคาร (30 ก.ย.) ปรับลดลงเหลือ 68 ราย จากเดิมที่รายงานไว้ 72 ราย ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น 559 ราย
ด้านสำนักงานคุ้มครองพลเรือนของฟิลิปปินส์ ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด อ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่มจัดการผู้เสียชีวิตและสูญหาย สังกัดกระทรวงกิจการภายในและการปกครองท้องถิ่น
ดิเอโก มาเรียโน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนกการสื่อสารและการสนับสนุนการคุ้มครองพลเรือนของสำนักงานฯ เปิดเผยว่า กลุ่มจัดการฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิต พร้อมเสริมว่า ตัวเลขอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันข้อมูล
คณะกรรมการฯ เสริมว่าแผ่นดินไหวไม่ลึกมาก เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดเซบู โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโบโก ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 80,595 หลัง หรือประชาชน 366,360 ราย
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เปิดเผยด้วยว่าบ้านเรือน 5,013 หลัง และสิ่งก่อสร้าง 335 แห่ง ได้รับความเสียหาย ขณะที่สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาแห่งฟิลิปปินส์ บันทึกอาฟเตอร์ช็อก (aftershock) หรือแผ่นดินไหวตามแล้ว 3,952 ครั้ง ตั้งแต่ 1-5 แมกนิจูด เมื่อนับถึงเวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ (3 ต.ค.)
เมื่อวันพฤหัสบดี (2 ต.ค.) รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศยุติปฏิบัติการค้นหา กู้ภัย และกู้ร่างผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้