ราคาทองเปิดพุ่ง [+250] รูปพรรณขายออก 60,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองปรับขึ้น 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 59,350 บาท ขายออกบาทละ 59,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 58,168.92 บาท ขายออกบาทละ 60,250 บาท