KBank แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว 00.00-04.00 น. 15 ต.ค.นี้

ธนาคารกสิกรไทย (KBank) แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 ในช่วงเวลา 00.00-04.00 น. โดยช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้
- การถอนเงิน ถอนเงินไม่ใช้บัตร ฝาก โอน เติม จ่าย และธุรกรรมทุกประเภทที่ตู้ธนาคารกสิกรไทย
- การถอนเงินด้วยบัตรทุกประเภทของธนาคารกสิกรไทย และด้วย K PLUS ที่ตู้ธนาคารอื่น
- การฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ตู้ธนาคารอื่น
ทั้งนี้ ฝาก ถอน โอน ผ่านช่องทางอื่นของธนาคาร สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขอให้วางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามข้อมูลได้ที่ LINE KBank Live แอดไลน์พิมพ์ @kbanklive (ของแท้ต้องมีแบดจ์ดาวสีเขียวหน้าชื่อ) หรือ K-Contact Center โทร.02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง