กองทัพไทยพร้อม! เด้งรับมติ สมช.สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร เริ่มจุดไม่มีปัญหาก่อน

พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบในเรื่องการสร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร นั้น ขณะนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 (นพค. 12) ประสานงานกับกองกำลังทหารพรานที่ 12 จะเข้าไปสร้างในจุดที่ไม่มีปัญหาก่อน คือ 5.1 กิโลเมตร ที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 50-51 บ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยจะใช้งบประมาณปี 2568 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 6.5 ล้านบาท โดยรั้วจะเป็นแบบมองเห็นและทะลุ ไม่เหมือนการกั้นเขตแดน แต่ขณะนี้ในพื้นที่มีการปรับปรุงถนนลูกรัง ที่เมื่อก่อนใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมง แต่ตอนนี้เร็วขึ้นเหลือครึ่งชั่วโมง เพื่อเข้าไปก่อสร้างรั้วชั่วคราวชายแดนที่จะใช้เวลาประมาณ 1-2เดือน เมื่อถนนเสร็จก็จะสร้างรั้วได้เลย โดยจะเป็นรั้วชั่วคราว เสาคอนกรีตขึงลวดหนาม รั้วสูงกว่า 2 เมตร 9 ระดับ 2 ชั้น พร้อมติดกล้องวงจรปิด ที่สร้างริมคลองพรมโหด เป็นการป้องกันคนออกไปเล่นการพนัน หรือไปเป็นสแกมเมอร์
จากสถิติที่พบ บริเวณนี้พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ เป็นพื้นที่ล่อแหลม ส่วนงบประมาณที่เพิ่มมาหลังมีการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็จะไปดูจุดไหนที่สามารถทำได้ต่อ
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พล.อ.มนัส จันดี เมื่อครั้งเป็นเสนาธิการทหาร ก่อนเกษียณ ได้เตรียมพร้อมในการสร้างรั้วไว้หมดแล้ว รอแค่การประชุม สมช. เท่านั้น ซึ่ง สมช. ได้อนุมัติแล้ววานนี้