พระประมุขแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลงพระนามสละราชสมบัติในวันนี้

แกรนด์ดยุกอ็องรี พระประมุขแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก พระชนมพรรษา 70 พรรษา ลงพระนามในพระราชบบัญญัติการสละราชสมบัติให้แก่เจ้าชายกีโยม มกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 43 พรรษา ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์โต หลังจากที่ทรงประกาศแต่งตั้งเจ้าชายกีโยม เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ปีก่อน (2567) ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ จากนั้นเจ้าชายกีโยม เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นแกรนด์ดยุกกีโยม และสาบานพระองค์ต่อรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางสมาชิกราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก กษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์จากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ส่วนงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันนี้จะมีผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญเข้าร่วมหลายคน เช่น ประธานาธิบดีฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ของเยอรมนี ประธานาธิบดีเอมานูว์แอล มาครง ของฝรั่งเศส
เว็บไซต์ดอยเชอเวลเลอ (DW) ซึ่งเป็นสื่อของเยอรมนี คาดว่า พระประมุขพระองค์ใหม่ของลักเซมเบิร์กจะไม่ทรงดำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใดๆ จากรัชสมัยของพระราชบิดา พร้อมกับรายงานด้วยว่า ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศเล็กที่สุดประเทศหนึ่งและมีรายได้ต่อหัวประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งของสหภาพยุโรป หรืออียู และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญของอียูอย่างศาลยุติธรรมยุโรป และธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป
ทั้งนี้ ลงพระนามในพระราชบัญญัติการสละราชสมบัติในวันนี้ ไม่กี่วันก่อนที่จะทรงครองราชย์ครบ 25 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม