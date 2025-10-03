รฟม.ยืนยันการแก้ปัญหาถนนสามเสนทรุดเป็นไปตามแผน มั่นใจเปิดให้รถสัญจรได้ 9 ต.ค.

นายปฏิเวช เหระยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้าการทำงานเหตุถนนสามเสนยุบตัว ว่า ภาพรวมงานก้าวหน้าไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เป็นการทำชั้นผิวทราย วันที่ 6-8 ตุลาคม จะเป็นการทำผิวจราจร และเปิดใช้ถนนให้รถสัญจรได้ในวันที่ 9 ตุลาคม ส่วนช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก มีเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครตลอดเวลา และมีการบล็อกน้ำบริเวณรอบนอกไม่ให้น้ำไหลลงไปได้
สำหรับความคืบหน้าการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้ ถมทรายเพิ่มอีกประมาณ 1,300 คิว ปริมาณทรายที่ถมไปทั้งหมดราว 3,500 คิว หรือระดับความสูงอยู่ที่ 5 เมตร และยังต้องถมเพิ่มอีก 4 เมตร นอกจากนี้ มีการย่อยแผ่นคอนกรีตในบริเวณหลุมแล้ว และทรายส่วนหนึ่งถูกดันเข้าไปด้านใต้ สน.สามเสน
ส่วนตัวอาคาร สน.สามเสน ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร สน.สามเสน เป็นหลัก และทำตัวค้ำยันฐานรากชั่วคราว เสริมเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ใต้เสาเข็ม จำนวน 3 ต้น และตัดเสาเข็มเดิมที่ชำรุดเสียหายออก เพื่อให้อาคารมีเสถียรภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังต่อไป และจะส่งผลตรวจวัดให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผล ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและยังคงมีสภาพปกติ ส่วนการทำงานหลังจากนี้จะสั่งการให้รถบรรทุกขนทรายเข้ามาเพื่อเดินหน้าถมทรายต่อ
ขณะที่ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดเผยว่า วันนี้มีคนไข้เข้าใช้บริการประมาณ 3,000 คน ส่วนคนไข้ที่ได้ทำการนัดหมายไว้ในสัปดาห์หน้าคงเป็นไปตามนัด ขณะที่การจราจรโดยรอบโรงพยาบาล พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือ ทำให้การจราจรไม่แออัด และโรงเรียนปิดเทอม และขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางโดยรถสาธารณะ และรถที่ทางโรงพยาบาลจัดรับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนในพื้นที่เกิดเหตุ