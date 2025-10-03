xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 12 ครั้ง [-200] รูปพรรณขายออก 60,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ (3 ต.ค.) มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 200 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 59,100 บาท ขายออกบาทละ 59,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 57,911.20 บาท ขายออกบาทละ 60,000 บาท