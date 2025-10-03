xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +5.32 จุด มูลค่าซื้อขาย 35,363.19 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 5.32 จุด หรือ +0.41% ที่ระดับ 1,293.61 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,363.19 ล้านบาท