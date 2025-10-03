"อรรถกร"หารือ ททท.วางแนวทางฟื้นท่องเที่ยวไทย ตั้งเป้า 4 เดือนดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับไทย 3 ล้านคน

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและภารกิจเร่งด่วน ว่า การท่องเที่ยวปี 2568 มีแนวโน้มซบเซา จึงต้องปรับกลยุทธ์จากการตลาดภาพรวม มาเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงเป็นรายประเทศ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยยอมรับว่าไทยไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่เพียงประเทศเดียว ยังมีคู่แข่งที่พัฒนาและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีกว่าในบางด้าน
ทั้งนี้ ช่วง 4 เดือนจากนี้ ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาไทย 2–3 ล้านคน แม้เป็นตัวเลขที่ท้าทาย แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างการใช้จ่ายในประเทศ
นอกจากนี้ ด้วยกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ทำให้ต้องเร่งดำเนินการในระยะสั้น โดยตั้งโจทย์ใหม่ร่วมกับ ททท. ในการดึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมรักษาตลาดยุโรปและอเมริกา เช่น สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และโปแลนด์ ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวในประเทศก็ยังได้รับความสำคัญควบคู่กันไป