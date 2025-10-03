นายกฯ เซ็นสมุดเยี่ยมให้กำลังใจทหารชายแดน ขอให้ชนะ-แคล้วคลาดจากภัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี โดยได้ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจทหารว่า
"ขอเป็นกำลังใจ และขออำนวยพรให้พี่น้องทหารปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยของชาติทุกคน จงประสบชัยชนะ และแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ด้วยความเคารพและขอบพระคุณยิ่ง"
ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายสรุป นายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช และไข่ ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน