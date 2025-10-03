กทม.เปิดพื้นที่เชื่อม"ศิลปิน–ผนัง" ส่งเสริม Street Art ทั่วเมือง

สืบเนื่องจากกรณีผลงานกราฟิตี้ของศิลปินต่างชาติในซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก ถูกพ่นทับในกิจกรรม WKrung Thep Creative StreetsW เนื่องใน European Heritage Day 2025 กรุงเทพมหานครจึงเดินหน้าโครงการสนับสนุนศิลปะในเมืองให้เข้าถึงประชาชนและสร้างสรรค์อย่างถูกกฎหมาย
นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศิลปะเป็นภาษาสากลที่ขับเคลื่อนเมือง ทั้งด้านการพัฒนาคน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายเปิดพื้นที่ของเมืองให้เต็มไปด้วยงานศิลปะหลากหลายแนว รวมถึง Street Art ซึ่งกรุงเทพมหานครสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความเห็นหลากหลายของเจ้าของพื้นที่และศิลปิน กรุงเทพมหานครจะเป็นตัวกลางเชื่อม "ผนังที่อยากให้วาด" กับ "ศิลปินที่อยากวาดแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหน" ให้ทั้งสองฝ่ายพบกันอย่างสร้างสรรค์และเคารพกฎหมาย สิทธิ และทรัพย์สินสาธารณะ
เจ้าของพื้นที่และศิลปินสามารถส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/qKhS1jxuZ8tzBbVG8 โดยสิทธิ์ในการเลือกศิลปินอยู่กับเจ้าของผนังโดยตรง
