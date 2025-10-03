ปภ.เผย"อุตรดิตถ์-เลย"ยังมีน้ำท่วมจากพายุบัวลอย อีก 15 จว.น้ำล้นตลิ่ง-ฝนตกหนัก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานวันนี้ (3 ต.ค.) ว่า ยังมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัด จากอิทธิพลพายุบัวลอย ได้แก่ อุตรดิตถ์ และเลย
ส่วนอีก 15 จังหวัด ยังมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ ทาง ปภ.ได้ประสานจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังและติดตามพายุแมตโมอย่างใกล้ชิด แม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่ ปภ.ยังเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
