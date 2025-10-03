xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +6.84 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 21,261.61 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (3 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,295.13 จุด ปรับขึ้น 6.84 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.53 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 21,261.61 ล้านบาท