DSI ทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาฯ มุ่งปราบพนัน-อาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบาย รมว.ยธ.

วันนี้ (3 ตุลาคม) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีทำบุญที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 23 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ว่า งานวันสถาปนาฯ ได้มีการนำข้าราชการกล่าวให้คำมั่นและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ DSI ที่ไร้ทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว
นอกจากนี้ DSI ได้นำนโยบาย 6 ประการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเน้นย้ำ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ DSI จะมุ่งเน้นไปที่การปราบปราม 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การพนันออนไลน์ อาชญากรรมทางออนไลน์ และการพนันในทุกรูปแบบ รวมถึงเรื่องยาเสพติด โดยคดีค้างเก่าอื่น ๆ จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
