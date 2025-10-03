จีนย้ำไม่เคยส่งอุปกรณ์ทางทหารให้กัมพูชาใช้ในเหตุปะทะไทย

โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ย้ำว่า นับตั้งแต่การเกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ในฐานะเพื่อนบ้านของไทยและกัมพูชา จีนได้พยายามทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีของตน ซึ่งจีนไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทหารใดๆ ให้กับกัมพูชา เพื่อใช้ในเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา อุปกรณ์ทางทหารจากจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างจีน-กัมพูชา ที่มีอยู่แล้ว
ทั้งนี้ จีนไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และได้สนับสนุนอาเซียนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางการเมืองตามวิถีอาเซียน จีนยินดีที่จะสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับไทย กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างการหยุดยิงอย่างยั่งยืนและฟื้นฟูความสงบสุขของบริเวณชายแดน
