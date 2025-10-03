ปลัด ยธ.เผย "ทักษิณ" ยื่นขออภัยโทษครั้งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างพิจารณา

วันนี้ (3 ต.ค.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 23 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
หลังเสร็จพิธี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูข้อกฎหมาย กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ว่า ตนจะขอกลับไปดูรายงานของปลัดกระทรวงยุติธรรม เพราะเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เราได้มีการพูดคุยกันที่กระทรวงฯ ไปบ้างแล้ว ซึ่งผลรายงานของคณะกรรมการยังไม่ได้ส่งมาถึงตนแต่อย่างใด
ด้านนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้สื่อข่าวถามว่า นายทักษิณ สามารถยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ได้จริงหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2566 นายทักษิณ เคยยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปแล้ว นางพงษ์สวาท กล่าวว่า ตนขอเรียนว่าเป็นไปตาม ป.วิ อาญา และเรากำลังพิจารณากันอยู่ โดยยึดข้อกฎหมายทั้งหมดเลย
เมื่อถามว่านายทักษิณ เคยมีการยื่นถวายฎีกาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปเมื่อปี 2566 แต่ตอนนี้ปี 2568 ถือว่าพ้น 2 ปี จึงสามารถยื่นขอทูลเกล้าฯ ได้ใช่หรือไม่ นางพงษ์สวาท กล่าวว่า ใช่ค่ะ เพราะถ้าดูเวลาก็เกินแล้ว แต่ว่าต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นประกอบด้วย
