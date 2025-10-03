นายกฯ ย้ำเกษียณอายุราชการ 65 ปี ยังเป็นเพียงแนวคิด -ต้องหารือกันอีกมาก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงแนวคิดการเกษียณอายุราชการ 65 ปี เพราะคนอายุยืนขึ้น เป็นแนวคิดเพราะสังคมเปลี่ยนไป สุขภาพเปลี่ยนไป คุณภาพชีวิตดีขึ้น คงต้องมีการปรับเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานของคนมากขึ้น ว่า ยังเป็นเพียงแนวคิด
ส่วนวิธีการจะออกมาในรูปแบบใดนั้น จะต้องมีการหารือกัน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในวงการศาล อัยการ ก็เกษียณอายุราชการ 65-70 ปี ทำได้เท่าที่จะทำได้ จะพยายามทำเท่าที่เราทำได้ ส่วนเรื่องงบประมาณถ้าเกษียณที่อายุ 60 ปี ยังได้บำเหน็จบำนาญ และรัฐยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จะพยายามจัดสรรปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกัน
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ย้ำว่า เป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่จะต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้ จะต้องมีการหารือกันอีกมาก
