สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ไม่มีฝน อุณหภูมิ 33 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 เปอร์เซ็นต์