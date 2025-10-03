ข่าวจริง! CIB ร่วม อย.พบซิลิโคนเถื่อน-ยาเถื่อนส่งขายสถานเสริมความงามกว่า 20 แห่ง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง มีการตรวจพบซิลิโคนเถื่อน และยาไม่ขึ้นทะเบียนส่งขายสถานเสริมความงามกว่า 20 แห่งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมมือกับ อย. เข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บและขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พบซิลิโคนเสริมคางและจมูกเถื่อน และยาแผนปัจจุบันที่ผิดกฎหมาย ส่งขายให้กับสถานพยาบาลเสริมความงามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 20 แห่ง โดยยึดของกลางได้กว่า 10,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมมือกับ อย. เข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บและขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พบซิลิโคนเสริมคางและจมูกเถื่อน และยาแผนปัจจุบันที่ผิดกฎหมาย ส่งขายให้กับสถานพยาบาลเสริมความงามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 20 แห่ง โดยยึดของกลางได้กว่า 10,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท