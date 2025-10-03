ยอดตายจากอิทธิพลไต้ฝุ่นบัวลอยในเวียดนามพุ่งกว่า 50 รายแล้ว ยังสูญหายอีก 14 คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันนี้ (3 ต.ค.) ว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเวียดนาม รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบัวลอย ซึ่งพาดผ่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มมากกว่า 50 รายแล้ว และยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 14 คน
ขณะที่มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 19,467.60 ล้านบาท ) ซึ่งรัฐบาลเวียดนามขอความร่วมมือ ให้สถาบันการเงินมอบความสนับสนุน และผ่อนผันเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ
