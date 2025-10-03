xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 60,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2568 เวลา 12:33 น. (ครั้งที่ 8) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 59,200.00 บาท รับซื้อ 59,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 60,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 57,911.20 บาท