ผบ.ทรภ.1 สั่งสอบปมทุจริตหน่วยทหารเรือตราด หากผิดจริงไม่ปกป้อง เรียกความเชื่อมั่น ปชช.

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ (โฆษก ทร.) กล่าวถึงกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยทหารเรือในจังหวัดตราด ทั้งการใช้พลทหารปฏิบัติงานนอกภารกิจ การลักลอบนำน้ำมันออกจากหน่วยและแสวงประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย ว่า ในประเด็นการใช้พลทหารไปปฏิบัติงานนอกภารกิจ ทร.ได้รับทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วและได้มีการสอบสวนแล้ว พบว่ามีความผิดจริง ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการลงทัณฑ์ทางวินัยกับผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในทันทีเรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีก 2 ประเด็น ได้แก่ การลักลอบนำน้ำมันออกจากหน่วยและประเด็นการแสวงประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีคำสั่งย้ายผู้ที่ถูกกล่าวหาออกนอกพื้นที่มาช่วยราชการที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นการชั่วคราวก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ผู้ที่กระทำความผิดจะต้องถูกลงทัณฑ์และไม่มีการให้ความช่วยเหลืออย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันว่า จะไม่ปกป้องหรือเข้าข้างผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลระดับใดก็ตาม และพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใส และความเชื่อมั่นของประชาชน
