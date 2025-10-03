นายกฯ ลงพื้นที่สุรินทร์ ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เยียวยาผู้รับผลกระทบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์, พลเอก อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม และ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดสุรินทร์
สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ จ.สุรินทร์ นั้น จะรับฟังบรรยายเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่กองกำลังสุรนารี จากนั้น ตรวจติดตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และพบปะประชาชน หัวหน้าส่วน นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันในพื้นที่ ณ โดมโรงเรียนพนมดงรักพิทยา จังหวัดสุรินทร์
