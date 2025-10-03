นายกฯ ลั่น! ดำเนินการตาม กม. หากชาวกัมพูชาไม่ออกจากหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว แต่ชาวกัมพูชาจะไม่ยอมออกจากพื้นที่ ว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นของประเทศไทย จะดําเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย ไม่มีหรอกที่จะให้คนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยมาทําผิดกฎหมายในประเทศไทย
ส่วนจะใช้หลักกฎหมายอะไรในการผลักดันนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ต้องใช้หลายกฎหมายประกอบกัน กลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนทั่วไป ต้องปฏิบัติกับเขาอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งต้องไม่ทําให้เขาเดือดร้อน ไม่ใช่การผลักดันหรือการอุ้มกันออกไป แต่จะใช้วิธีทางกฎหมายให้มากที่สุด พูดคุยกันให้มากที่สุด
