พิษณุโลกเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำน่านล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ ศก. คาดพีคสุดวันนี้

จากสถานการณ์การเฝ้าระวังแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง เนื่องจากน้ำเหนือไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกช่วงเช้าวันนี้ (3 ต.ค.) อยู่ที่ระดับ 10.20 เมตร จากจุดวิกฤต 10.36 เมตร ทำให้ประชาชนชาวเมืองพิษณุโลก ต่างเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ชลประทาน คาดการณ์ว่า ระดับแม่น้ำน่านจะพีคสุดในวันนี้ แต่ระดับน้ำที่่มามาก ส่งผลให้น้ำดันและผุดที่ท่อน้ำตามในเมืองและถนนต่าง ๆ ในพิษณุโลกบ้างแล้ว โดยเฉพาะถนนสายบรมไตรโลนาถ หน้าปากซอย 20 ที่ระดับผุดขึ้นมาผิวถนนยาวกว่า 10 ซม. ระยะทางกว่า 300 เมตร ขณะที่บริเวณถนนสังคบูชา หรือ ถนนคนเดิน น้ำได้ผุดล้นท่อระบายน้ำออกมาท่วมผิวถนนเช่นกัน ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยความระมัดระวัง หวั่นน้ำตามถนนจะเข้าบ้านเรือนประชาชนเบื้องต้นเทศบาลนครพิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ติดตั้งสูบบริเวณปากท่อ ระบายสู่แม่น้ำน่าน อีก 2 เครื่อง เพื่อปริมาณน้ำที่ท่วมขังลดลง
