เเยอรมนียกเลิกกว่า 17 เที่ยวบินหลังพบโดรนบินใกล้น่านฟ้า กระทบผู้โดยสารเกือบ 3 พันคน

ท่าอากาศยานมิวนิกของเยอรมนี ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 17 เที่ยวบิน ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเกือบ 3,000 คน เนื่องจากพบโดรนบินเข้าใกล้บริเวณน่านฟ้า
นอกจากนี้ ยังมีอีก 15 เที่ยวบิน ที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่เมืองสตุ๊ตการ์ท นูเรมเบิร์ก เวียนนา และแฟรงก์เฟิร์ต
นายสเตฟาน บาเยอร์ โฆษกสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี เปิดเผยว่า พบโดรนครั้งแรกในเวลา 21:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (02.30 น. ตามเวลาประเทศไทย) และถูกพบเห็นอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าโดรนเหล่านั้นมาจากที่ใด แต่เหตุการณ์นี้ยังเป็นไปในลักษณะเดียวกับสนามบินหลายแห่งในยุโรป ที่ต้องปิดให้บริการเนื่องจากพบโดรนในบริเวณใกล้เคียง และทำให้ผู้นำยุโรปต้องเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่กรุงโคเปนเฮเกนในสัปดาห์นี้
นอกจากนี้ ยังมีอีก 15 เที่ยวบิน ที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่เมืองสตุ๊ตการ์ท นูเรมเบิร์ก เวียนนา และแฟรงก์เฟิร์ต
นายสเตฟาน บาเยอร์ โฆษกสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี เปิดเผยว่า พบโดรนครั้งแรกในเวลา 21:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (02.30 น. ตามเวลาประเทศไทย) และถูกพบเห็นอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าโดรนเหล่านั้นมาจากที่ใด แต่เหตุการณ์นี้ยังเป็นไปในลักษณะเดียวกับสนามบินหลายแห่งในยุโรป ที่ต้องปิดให้บริการเนื่องจากพบโดรนในบริเวณใกล้เคียง และทำให้ผู้นำยุโรปต้องเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่กรุงโคเปนเฮเกนในสัปดาห์นี้