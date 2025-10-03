xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 59,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2568 เวลา 10:41 น. (ครั้งที่ 5) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 59,050.00 บาท รับซื้อ 58,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 59,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 57,774.76 บาท