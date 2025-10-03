xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +3.76 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 10,843.82 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (3 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,292.05 จุด ปรับขึ้น 3.76 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.29 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 10,843.82 ล้านบาท