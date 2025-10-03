DFT เผย 7 เดือนแรกปี 68 FTA เพิ่มขึ้น 11.57% มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่ารวม 53,421.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ FTA ร้อยละ 81.59 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.57 เป็นการส่งออกไปยังอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 มูลค่า 18,505 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 68.61 ส่วนอันดับ 2 เป็นการใช้สิทธิฯ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มูลค่า 16,046 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 98.31 อันดับ 3 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) มูลค่า 6,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 75.11 และอันดับ 4 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มูลค่า 3,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 76.07% และอันดับ 5 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มูลค่า 3,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 58.29