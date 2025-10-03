xs
ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 59,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2568 เวลา 10:21 น. (ครั้งที่ 4) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 59,100.00 บาท รับซื้อ 59,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 59,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 57,820.24 บาท