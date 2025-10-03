สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ไม่มีฝน แต่มีฝนที่ปราจีนฯ คาดเข้าหนองจอกต่อไป

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ มีกลุ่มฝนจาก จ.ปราจีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ คาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เขตหนองจอก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากไม่เปลี่ยนทิศทางหรือสลายตัวไปก่อน
