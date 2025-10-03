​อุตุฯ คาดสัญญาณฤดูหนาวเริ่มชัดเจน 14 ต.ค.นี้ แต่บางวันยังมีฝนตก-ร้อนกลางวัน

นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาว ทำให้ลักษณะอากาศแปรปรวนสูงในหลายพื้นที่ ทั้งฝนลดลงแต่ยังคงตกประปราย ลมเปลี่ยนทิศ และอุณหภูมิผันผวน โดยช่วงวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ปริมาณฝนจะลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะฝนตกหนักที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จะเบาบางลง ทำให้แต่ละภาคมีเวลาระบายน้ำจากฝนสะสม
ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามพายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) ที่อยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้ ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ราววันที่ 6–7 ตุลาคมนี้ แม้พายุนี้จะไม่ส่งผลโดยตรงกับประเทศไทย แต่เมื่ออ่อนกำลังลงจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้น และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นได้
สำหรับช่วงวันที่ 5–7 ตุลาคม 2568 คาดว่า ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ซึ่งจะได้รับผลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนปานกลางถึงหนักบางแห่ง และตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มมีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาแทนที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมา ในระยะเริ่มต้นทิศทางลมจะยังไม่คงที่ ทำให้สภาพอากาศบางวันอาจมีทั้งฝนตก อากาศเย็นช่วงเช้า และอากาศร้อนช่วงกลางวัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป สัญญาณของฤดูหนาวจะเริ่มชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จะมีฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิลดลงในช่วงเช้า เริ่มสัมผัสอากาศเย็นได้ในบางพื้นที่
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อุณหภูมิที่ลดลงต่อเนื่องในหลายพื้นที่และทิศทางลมที่เริ่มแน่นอนขึ้น
