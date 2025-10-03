เกิดไฟไหม้โกดังสินค้ากลางเมืองระยอง จนท.เร่งควบคุมเพลิง-ปิดจราจรโดยรอบแล้ว

เช้าวันนี้ (3 ต.ค.) เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่ง บริเวณแยกโรงแรมคามิโอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีกลุ่มควันดำหนาแน่น สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน เร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าอำนวยความสะดวกและปิดกั้นเส้นทางจราจรโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
