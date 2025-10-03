xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 60,050า บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2568 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 59,250.00 บาท รับซื้อ 59,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 60,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 57,971.84 บาท